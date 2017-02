FOX 03:55 bis 04:20 Comedyserie How I Met Your Mother Neu ist immer besser USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ted hat Angst, dass der Neubau der GNB eine Nummer zu gross für ihn ist. Barney und Robin haben nun Sorge, dass sich Ted aus diesem Grund wieder mit Zoey versöhnt. Als sie erfahren, dass sich die beiden in Brooklyn auf einen Kaffee verabredet haben, machen sich Barney und Robin sofort auf den Weg, um das zu verhindern. Lily hat sich scheinbar den Magen verdorben - ihr ist ständig übel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jennifer Morrison (Zoey Pierson) Chi McBride (Rod) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

