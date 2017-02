FOX 21:55 bis 22:50 Krimiserie Death in Paradise Folge: 14 Der Seidenschal GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Richard Poole bekommt Besuch aus der Heimat. Sein ehemaliger Kollege Doug Anderson bereist zusammen mit seiner Frau June und deren Schwester Janice die Insel Saint Marie. Doch kaum angekommen, wird June, die seit einem Verkehrsunfall auf den Rollstuhl angewiesen ist, in ihrem Feriendomizil erwürgt. Obwohl alle Indizien auf einen Raubmord hinweisen, hat CI Poole so seine Zweifel. Janice profitiert finanziell vom Tod ihrer Schwester und hat kein Alibi. Richard Poole verdächtigt aber seinen Ex-Kollegen Anderson, obwohl der ein Alibi hat, denn die Sache erinnert Poole an einen alten Fall in England. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Austin (Estelle Du Bois) Kim Thomson (June Anderson) Élisabeth Bourgine (Catherine) Neil Pearson (Doug Anderson) Ben Miller (DI Richard Poole) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Sara Martins (DS Camille Bordey) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Alrick Riley Drehbuch: Colin Bytheway, Robert Thorogood Kamera: Toby Moore Musik: Magnus Fiennes