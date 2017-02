FOX 21:00 bis 21:55 Krimiserie Death in Paradise Folge: 13 Das letzte Lied GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein schwerer Schicksalsschlag für DS Camille Borday: Ihre beste Freundin, die Sängerin Aimee Fredericks, bricht während eines Auftritts auf einem Partyboot zusammen und stirbt in ihren Armen. CI Poole schaltet sich ein und kommt schon bald zu der Überzeugung, dass Aimee vergiftet wurde. Zusammen mit seiner Mannschaft versucht er herauszufinden, wer der Sängerin, die kurz vor ihrem Durchbruch stand, das Gift verabreicht haben könnte. Erschwert wird die Situation durch die trauernde Camille. Richard Poole würde sie zwar gerne trösten, aber der reservierte Brite findet nicht die richtigen Worte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dexter Fletcher (Grant) Dylan Edwards (RJ) Jamelia (Aimee Fredericks) Sara Martins (DS Camille Bordey) Ben Miller (DI Richard Poole) Rob Jarvis (Colin Smith) Don Warrington (Comm. Selwyn Patterson) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Keith Boak Drehbuch: Jack Lothian, Robert Thorogood Kamera: Toby Moore Musik: Magnus Fiennes

