FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Besser spät als nie USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Tonys ehemaliger Partner bei der Polizei in Baltimore, Danny Price, wurde offenbar vom Hafenmörder getötet. Tony und Price waren dem Killer bereits vor Jahren auf der Spur. Bei einer Überwachung lernten sie Gibbs kennen, der hinter demselben Mann her war. Doch dann fand Tony heraus, dass Price korrupt war. Tief getroffen nahm er Abschied von der Polizei und fing beim NCIS an. Heute, zehn Jahre später, beschleicht Tony plötzlich eine Ahnung. Das bringt ihn auf eine heiße Spur... Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Scott Grimes (Danny Price) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk