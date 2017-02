FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Der Hafenmörder USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs, sein Team und EJ Barrett erhalten von Vance den Auftrag, den sogenannten Hafenmörder zu überführen, der schon in Spanien anfing, Navy-Angehörige umzubringen. Den Ermittlern hinterlässt er immer wieder kleine Botschaften. Als Ziva eines Abends mit Tony in einer Bar sitzt, stellt ihr der Barkeeper ein Glas hin, das ihr ein anderer Gast spendiert hat. Im Glas befindet sich ein Eiswürfel mit einem Augapfel darin. Es ist also noch lange nicht vorbei... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Spezial Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Spezial Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Reed Steiner, Don McGill, Nicole Mirante Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 16:30 bis 17:45

Seit 43 Min. Hexe Lilli

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 23 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 18 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 13 Min.