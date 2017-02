FOX 13:15 bis 14:00 Serien Nashville Du nimmst mir alles USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wochenlang hat sich Rayna nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen und die Gerüchteküche kocht über. Um dem Gerede ein Ende zu setzen, entschließt sie sich, im Bluebird Café aufzutreten. Während Juliette derweil hart an ihrem neuen Album arbeitet, sucht Jeff nach einem neuen Sternchen: Für ein jüngeres Publikum schwebt ihm eine Sängerin vom Typ Taylor Swift vor und Maddie scheint ihm die Richtige zu sein. Unterdessen gibt sich Gunnar alle Mühe, seinen Kontakt zu Micah zu intensivieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Sibyl Gardner Kamera: Michael Lohmann