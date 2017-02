Disney Cinemagic 00:00 bis 01:20 Familienfilm Eddies große Entscheidung USA 2003 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der lebensfrohe Teenager Eddie (Taylor Ball) spielt Baseball in der Mannschaft seiner Highschool. Der talentierte Bub wird von seinem eigenen Vater Hank Ogden (Mark. L. Taylor) trainiert. Er glaubt, dass Eddie ein Stipendium für ein College ergattern könnte, wenn er seine Freizeit konsequent für das Training einsetzen würde. Aber Eddie hat eine noch grössere Leidenschaft: Er liebt es, für seine Freunde zu kochen. Bobby Flays Kochsendung im Fernsehen fasziniert ihn ganz besonders. Deshalb wählt Eddie Kochen als Wahlfach in der Schule, was seine Kollegen mit Spott und Verachtung quittieren. Aber der Knabe lässt sich nicht davon abbringen. Baseball fasziniert ihn immer noch, doch sein Interesse am Kochen wächst von Tag zu Tag. Als er die Möglichkeit bekommt, an einem Wettkochen teilzunehmen, verbringt Eddie immer mehr Zeit in der Küche. Doch selbst die Möglichkeit, bei diesem Wettbewerb eine Million Dollar Preisgeld zu gewinnen, imponiert seinem Vater nicht im Geringsten. Als die Baseball-Finalspiele und das Wettkochen am gleichen Tag und zur gleichen Zeit stattfinden, muss Eddie eine lebenswichtige Entscheidung treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Ball (Eddie Ogden) Orlando Brown (Frankie) Reiley McClendon (D. B.) Mark L. Taylor (Hank Ogden) Rose McIver (Hannah) Kylie Leydon (Bridget Simons) Bobby Flay (Bobby Flay) Originaltitel: Eddie's Million Dollar Cook-Off Regie: Paul Hoen Drehbuch: Dan Berendsen Kamera: Donald Duncan Musik: Mason Daring, David Kitay