Disney Cinemagic 18:35 bis 20:15 Trickfilm Ralph Reichts USA 2012 Dolby 16:9 HDTV

Das Leben ist für Ralph richtig hart, denn keiner mag die bösen Jungs. Doch Ralph muss in seinem Computerspiel die Rolle des Zerstörers übernehmen, obwohl er lieber einmal der große Held sein möchte. Also haut er einfach ab, um es in 'Hero's Duty', einem actiongeladenen Sci-FI-Shooter, allen so richtig zu zeigen! Doch sein "Game Hopping" bringt das System total durcheinander und droht alle Spielewelten zu zerstören. Da bekommt er unverhofft Unterstützung von Vanellope von Schweetz, einem Fehler im System. Die beiden Außenseiter tun sich zusammen und vereinen ihre ganzen Kräfte!

Sprecher: Christian Ulmen (Wreck-It Ralph) Anna Fischer (Vanellope von Schweetz) Vera Teltz (Sergeant Calhoun) Kim Hasper (Fix-It Felix) Originaltitel: Wreck-It Ralph Regie: Rich Moore Drehbuch: Jennifer Lee, Phil Johnston Musik: Henry Jackman