History 04:15 bis 05:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Ein großer Fund für die Menschheit USA 2016 Stereo 16:9 Merken In einem Vorort von Houston hat der frühere Feuerwehrmann Richard sein Haus mit extrem seltenen Sammlerstücken gefüllt. Mike und Frank sollen ihm helfen, die Sammlung zu verkleinern. Mike schießt sich bald auf eine Posterserie aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung ein, und Frank bemüht sich um ein museumsreifes Stück Geschichte des Weltraumzeitalters. In einer restaurierten Reismühle sammelt Ken seltsame Fahrzeuge. Frank stürzt sich auf ein zusammengestückeltes Motorrad, das schon bessere Zeiten gesehen hat. In Nashville bekommt Danielle gute Nachrichten über die Schätzung eines Superhelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

