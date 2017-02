History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Ancient Aliens - Neue Erkenntnisse Evolution des Menschen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Giorgio Tsoukalos präsentiert die neuesten wissenschaftlichen und archäologischen Informationen darüber, wer der Mensch ist und woher er gekommen sein könnte. Charles Darwins Evolutionstheorie erklärt, wie sich der Mensch über Millionen von Jahren entwickelt hat, aber neue Hinweise deuten darauf hin, dass die Menschen vor 50.000 Jahren eine Art Entwicklungssprung gemacht haben. Es ist denkbar, dass diese unerklärten Fortschritte in der Evolution auf Außerirdische zurückzuführen sein könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens: the Ultimate Evidence