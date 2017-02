History 23:10 bis 00:00 Dokusoap Leepu & Pitbull - Die Autoschrauber Der 91er Caprice USA 2014 Stereo 16:9 Merken Um einen hart arbeitenden Ehemann zu überraschen, haben Leepu und Pitbull gerade einmal fünf Wochen Zeit, um einen kaputten 91er Caprice-Kombi in einen klassischen Gebrauchtwagen zu verwandeln. Es ist ein Rennen gegen die Zeit: Leepu holt seine diversen Werkzeuge heraus und nutzt ein großzügig bemessenes Stück Chrom, um das Riesenschiff wieder flott zu machen. Pitbull senkt derweil den Energieverbrauch mit seinem bislang ehrgeizigsten Motorwechsel, bei dem er das Gefährt mit einem alten Bootsmotor wieder zum Laufen bringen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leepu & Pitbull Altersempfehlung: ab 12