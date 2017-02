History 22:45 bis 23:10 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Die schrägsten Schlitten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Diese Episode zeigt die schrägsten, lässigsten und abgefahrensten Untersätze, die Danny und sein Team jemals in ihrer Garage hatten: So zum Beispiel ein zwei-motoriger Hotrod mit vier Superchargern, ein '73 Buick Riviera mit einem ganz speziellen Trick, Mikes Bus, der einer Spezialbehandlung unterzogen wurde, und eine einzigartige Maschine, die Danny aus der Fassung bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 222 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 87 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 62 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 42 Min.