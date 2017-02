History 16:25 bis 17:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Scheunenkäfer USA 2015 Stereo 16:9 Merken In Illinois helfen Mike und Frank zwei Schwestern, eine vollgestopfte Farm auszuräumen. Linda und Karen haben den Besitz von einem Freund geerbt. Dort findet sich alles von Blechspielzeugen bis zu Bürgerkriegsartefakten. Zudem helfen die Jungs den Schwestern, Ordnung in den erstaunlichen Bestand zu bringen. Unterdessen fährt Robbie nach Pennsylvania, um sich einen seltenen VW Käfer mit Brezelfenstern anzusehen. Robbie will das Geschäft für Mike abschließen, aber entdeckt, dass nicht nur der Preis sehr hoch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12