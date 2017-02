History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Unüberbrückbar USA 2016 Stereo 16:9 Merken Marty hat sein Ziel vor Augen, muss aber noch einige letzte Hindernisse überwinden, bevor er in den Revelation Mountains zurück an die Arbeit gehen kann. Er durchquert den sogenannten "Höllenloch-Pass" und gerät auf dem dünnen Eis des Big River in eine Zwickmühle. In Idaho macht der unberechenbare Snake River Tom derweil einen Strich durch die Rechnung. Jason macht unterdessen einen Deal, um das erste Vieh auf seine Farm liefern zu lassen. Dafür braucht er jedoch starken Stahl, um seinen Teil des Geschäfts einhalten zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12