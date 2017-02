History 11:45 bis 12:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Autoshopping USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird ein Werk des Graffiti-Künstlers Keith Haring angeboten. Dann muss Chumlee entscheiden, ob er Werkzeug aus dem Bürgerkrieg ankaufen will. Später begleitet Rick seine Tochter zum Autokauf. Dabei bekommt er es mit dem Gebrauchtwagenverkäufer und Stammkunden des Pfandhauses Davey zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Harrison (Himself) Rick Harrison (Himself) Originaltitel: Pawn Stars Regie: Shannon Biggs Altersempfehlung: ab 12