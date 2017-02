NDR 02:00 bis 03:00 Show Das Große Kleinkunstfestival Das große Kleinkunstfestival - Ehrenpreis D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Kurzweilige und kluge Unterhaltung sind zwangsläufig die Folge, wenn sich Sascha Korf über die Tücken des Essens amüsiert und Michl Müller anschließend die gesamte Politikerriege unter die Lupe nimmt. Der gemeinsame Nenner: Probleme, über die man am besten lacht. Wenn Jochen Malmsheimer noch heute unter den Nachwirkungen seines Schauspielernachbars leidet, ist das in seinem eruptiven Ausmaß extrem große Darstellerkunst. Derweil therapieren Dieter Hallervorden und Frank Lüdecke die Ängste der besorgten Bürger, nicht ohne Augenzwinkern. Und zu guter Letzt versucht Helge Schneider Chopin zu spielen und landet bei Beethoven. Oder war es umgekehrt? Im Zweifel egal: Helge Schneider pur. Als verdienter Ehrenpreisträger des "Großen Kleinkunstfestivals 2016" im legendären Berliner Kabarett Theater Die Wühlmäuse. Dieter Nuhr moderierte den Abend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Gäste: Gäste: Sascha Korf, Jochen Malmsheimer, Dieter Hallervorden, Frank Lüdecke, Helge Schneider Originaltitel: Das große Kleinkunstfestival