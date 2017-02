NDR 01:00 bis 02:00 Talkshow NDR Talk Show classics D Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Wiedersehen mit interessanten und spannenden Gästen aus früheren Sendungen der "NDR Talk Show". Erinnerungen an besonders aufschlussreiche, witzige, liebenswürdige und offene Gespräche: Bei der letzten Facebook-Abstimmung hat der Showmaster mit haushohem Abstand gewonnen: Rudi Carrell. Gezeigt wird daher noch einmal das Gespräch zwischen ihm und Alida Gundlach vom 5. September 1997, in dem es um Höhen und Tiefen seiner Karriere ging. Sehr unterhaltsam ging es am 23. Mai 2008 zu, als sich Michael Wendler mit Barbara Schöneberger über die Themen deutscher Schlager, Fans und Selbstzweifel unterhielt. Rolf Seelmann-Eggebert feiert am 5. Februar 2017 seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigen die "NDR Talk Show classics" seine Unterhaltung mit Julia Westlake vom 9. März 2007, in dem es natürlich um die Königshäuser dieser Welt und sein Verhältnis zu ihnen ging. Sehr lustig war es, als Paul Panzer am 8. November 2013 Hubertus Meyer-Burckhardt unter anderem von seiner Frau Hilde, seinem Sohn Bolle und Erlebnissen im Baumarkt berichtete. Am 22. April 2011 sprach Christiane Hörbiger mit Barbara Schöneberger über Aberglauben, das Alter und ihre Lieblingsrolle im wahren Leben als passionierte Großmutter. Immer mal wieder erfüllen die "NDR Talk Show classics" auch Zuschauerwünsche. Daher wird noch einmal das Gespräch von Inge Meysel mit Hubertus Meyer-Burckhardt vom 15. September 1995 gezeigt, in dem es um Toleranz, ihre Hüte und das Geheimnis ihres Alters ging. Barbara Schöneberger ließ sich am 3. Juni 2011 zu einer spontanen, leidenschaftlichen Knutscherei mit Rainald Grebe hinreißen, als er ihr erzählte, was ein Musikkabarettist so macht, über seine Pläne zum runden Geburtstag berichtete und einmalig lustig ein Lied über sehr viel Geld vortrug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alida Gundlach, Alida Gundlach, Barbara Schöneberger , Julia Westlake, Hubertus Meyer-Burckhardt Gäste: Gäste: Rudi Carrell (Showmaster), Michael Wendler (Sänger), Rolf Seelmann-Eggebert (Journalist), Paul Panzer (Comedian), Christiane Hörbiger (Schauspielerin), Inge Meysel (Schauspielerin), Rainald Grebe (Musikkabarettist) Originaltitel: NDR Talk Show Classics