NDR 16:20 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Backtag: Pflaumen-Eierlikör-Torte, live aus dem Café Alter Haferkasten in Schiphorst (S-H) / Mein Tier: Engagiert im Tierheim / Alltagswissen: Alleskönner Glas / Auf'n Schnack: Helmut Faber, der Taxi-Tänzer aus Buchholz in der Nordheide (Nds.) / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Mein Backtag: Pflaumen-Eierlikör-Torte, live aus dem Café Alter Haferkasten in Schiphorst (S-H) Birgit Wulf hat vor gut zehn Jahren in einer damals leer stehenden Scheune das Café Alter Haferkasten eröffnet. Zusammen mit ihrer Mutter backt sie Kuchen und Torten für die Besucher und betreibt nebenbei noch die eigene Reitschule. Wie das klappt, erzählt sie bei "Mein Nachmittag". Mein Tier: Engagiert im Tierheim Gerade zu Beginn des Jahres sind viele Tierheime überfüllt. Manches Haustier, das zu Weihnachten verschenkt wurde, wurde schnell wieder weggegeben. Die Tierheime suchen dann besonders nach freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern. Janet Bernhardt vom Tierheim Süderstraße in Hamburg informiert, wie sich interessierte Tierfreunde engagieren können. Alltagswissen: Alleskönner Glas Gefäße, Schutzscheiben, Brillen, Spiegel. Glas steckt in vielen Dingen des Alltags. Wissensexperte Tim Berendonk erklärt, woraus Glas besteht. Er zeigt, dass es ganz verschiedene Arten von Glas gibt, die gezielt für ihre jeweilige Verwendung hergestellt werden. Auf'n Schnack: Helmut Faber, der Taxi-Tänzer aus Buchholz in der Nordheide (Nds.) Wenn er im Dienst ist, bleibt keine Dame lange am Rand der Tanzfläche stehen. Helmut Faber bietet sich als kostenloser Tanzpartner an. Gebucht ist er von dem Betreiber einer Diskothek. "Wir sind keine Gigolos, wir sind nur fürs Parkett da", sagt der ehemalige Turniertänzer und Familienvater. Taxi-Tänzer? Darüber will "Mein Nachmittag" mehr erfahren. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina Lüdke Originaltitel: Mein Nachmittag

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 16:30 bis 17:45

Seit 40 Min. Hexe Lilli

Trickserie

KI.KA 16:50 bis 17:35

Seit 20 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 15 Min. Tagesschau

Nachrichten

Das Erste 17:00 bis 17:15

Seit 10 Min.