Kinowelt 20:15 bis 21:50 Actionfilm Die Klapperschlange USA, GB 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Zukunft von New York City sieht bedenklich aus: Mehr und mehr Gesindel und Schwerverbrecher treiben sich in den Straßen der Hauptstadt der Welt herum. Also beschließt die Welt eine einfache Lösung: Manhattan wird mit einer Mauer umgeben und somit in das größte Hochsicherheitsgefängnis verwandelt, das es jemals gegeben hat. Allerdings dürfen in diesem Knast aus einem Orwell'schen Alptraum die Kriminellen frei wirken und sich gegenseitig nach Lust und Laune bekriegen. So weit so gut - bis die Maschine des amerikanischen Präsidenten abstürzt, als sie gerade diese Hölle überfliegt. Man geht davon aus, dass der wichtigste Politiker auf dem Planeten noch lebt. Der Schwerverbrecher Snake Plisken bekommt die Chance auf ein freies Leben. Bedingung: Er muss den Präsidenten in Manhattan finden und retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Snake Plissken) Lee van Cleef (Bob Hauk) Ernest Borgnine (Cabbie) Donald Pleasence (US-Präsident) Isaac Hayes (Der "Herzog" von New York) Harry Dean Stanton (Das "Gehirn"/ Harold Helman) Adrienne Barbeau (Maggie) Originaltitel: Escape from New York Regie: John Carpenter Drehbuch: John Carpenter, Nick Castle Kamera: Dean Cundey Musik: John Carpenter, Alan Howard Altersempfehlung: ab 16

