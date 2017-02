Kinowelt 16:55 bis 18:45 Drama Girlfight USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Großer Preis der Jury, Sundance Film Festival Directing Award Dramatic, Sundance Film Festival Award of the Youth, Cannes Diana ist anders als ihre Mitschüler. Das Mädchen in der Abschlussklasse der Highschool ist taff und trotzig und schlägt zu, wenn ihr danach ist - und das ist häufig der Fall. Sie lebt in einem der heruntergekommenen Häuserblocks von Red Hook, Brooklyn - scheinbar ohne Perspektive. Ihr Vater Sandro, den sie für den Selbstmord ihrer Mutter verantwortlich macht, kümmert sich kaum um sie und ihren Bruder Tiny. Da landet sie bei einem Botengang im Box-Club ihres Bruders - und fühlt sich plötzlich wie zu Hause. Box-Trainer Hector bringt ihr bei, richtig zuzuschlagen - gezielt und kontrolliert - und macht sie zu einer Kämpferin, die im Ring nicht nur gegen Jungs gewinnt, sondern auch zunehmend Selbstvertrauen erlangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Rodriguez (Diana Guzman) Jaime Tirelli (Hector) Paul Calderon (Sandro Guzman) Santiago Douglas (Adrian) Ray Santiago (Tiny Guzman) Elisa Bocanegra (Marisol) Shannon Walker Williams (Veronica) Originaltitel: Girlfight Regie: Karyn Kusama Drehbuch: Karyn Kusama Kamera: Patrick Cady Musik: Gene McDaniels, Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12