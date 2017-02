Kinowelt 09:45 bis 11:30 Actionfilm Heist - Der letzte Coup USA, CDN 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als der alternde Meisterdieb Joe Moore bei einem minutiös geplanten Juwelenraub von einer Überwachungskamera gefilmt wird, will er seine Karriere beenden und mit seiner jungen Frau Fran den Ruhestand genießen. Doch sein Hehler Bergman zwingt ihn zu einem letzten Coup, eine Ladung Gold soll aus einem Flugzeug gestohlen werden. Spannende Mischung aus Film noir und Gaunerstück, eine Verbeugung vor Genreklassikern wie "Rififi". Mit Gene Hackman, Delroy Lindo, Danny DeVito und Ricky Jay hochkarätig besetzt. The Guardian schrieb: "Dies ist ein sehr unterhaltsamer und eleganter Kriminalthriller; er ist so durchtrieben konstruiert, wie eine kriminelle Bravourleistung der Spitzenklasse und wimmelt von verspielten, verlockenden Irreführungen." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Joe Moore) Danny DeVito (Mickey Bergman) Delroy Lindo (Bobby Blane) Sam Rockwell (Jimmy Silk) Rebecca Pidgeon (Fran Moore) Ricky Jay (Don "Pinky" Pincus) Patti LuPone (Betty Croft) Originaltitel: Heist Regie: David Mamet Drehbuch: David Mamet Kamera: Robert Elswit Musik: Theodore Sharpiro Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.