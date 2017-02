Kinowelt 06:35 bis 08:05 Komödie Youth in Revolt USA 2009 Nach einer Novelle von C.D. Payne 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nick Twisp ist 16 Jahre alt und hat noch nie eine Frau geküsst, mit der er nicht verwandt ist. Er ist so ziemlich das Gegenteil von cool und darüber hinaus mit stets streitenden, scheidungswilligen Eltern gesegnet, die einfach keine Peinlichkeit auslassen. Gute Voraussetzungen für Nick, auf ewig Jungfrau zu bleiben. Doch dann lernt er während eines Camping-Urlaubs die umwerfende Sheeni Saunders kennen. Weder ihr eifersüchtiger Ex-Liebhaber noch die geografische Trennung können Nick davon abhalten, massiv um Sheeni zu werben. Hormonell beflügelt, entwickelt er ein rebellisches, selbstbewusstes, dandy-haftes, Oberlippenbärtchen tragendes, rauchendes Alter Ego namens "Francois Dillinger", welches in die Schlacht um Sheenis Herz zieht - und dabei eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. "Michael Cera in seiner bislang besten Performance" (Quelle: Rolling Stone) "'Superbad' meets 'Fight Club'" (Quelle: Empire) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Cera (Nick Twisp / Francois) Portia Doubleday (Sheeni Saunders) Jean Smart (Estelle Twisp) Justin Long (Paul Saunders) Ray Liotta (Lance Wescott) Steve Buscemi (George Twisp) Zach Galifianakis (Jerry) Originaltitel: Youth in Revolt Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Gustin Nash Kamera: Chuy Chávez Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

