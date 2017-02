Syfy 04:15 bis 05:45 Horrorfilm The Hollow USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einen Tag vor Halloween bereiten sich die Bewohner von Shelter Island auf einen gewaltigen Sturm vor, der über sie hinwegfegen soll. Die Gewitterwolken tragen das Grauen in sich: Nach einem hundert Jahre alten Fluch erwachsen aus dem Wald der Insel schreckliche Kreaturen aus Feuer, Knochen, und Erde. Drei Schwestern müssen sich diesen blutrünstigen Dämonen stellen. Da es unmöglich ist, sie zu töten, müssen die drei Frauen einen Weg finden, selbst zu überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Hunt (Sarah) Sarah Dugdale (Marley) Alisha Newton (Emma) Hilary Jardine (Nicole) Richard Harmon (Seth) Jonathan Whitesell (Alex) Deborah Kara Unger (Tante Cora) Originaltitel: The Hollow Regie: Sheldon Wilson Drehbuch: Rick Suvalle, Sheldon Wilson Kamera: Tony Dean Smith Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 441 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 251 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:30

Seit 171 Min. Der elektrische Reiter

Drama

ZDF 02:40 bis 04:35

Seit 101 Min.