Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Regeneration USA 2003 Stereo 16:9 Merken Am Polarkreis findet ein Forscherteam Trümmer eines Raumschiffes und mehrere tiefgefrorene Körper einer unbekannten Spezies. Bei der Untersuchung erwacht eine der vermeintlichen Leichen und überwältigt die drei Wissenschaftler. Mit dem Auftrag, das Schiff zu finden, in dem die einst Tiefgefrorenen mit ihren Geiseln fliehen konnten, folgt die Enterprise einem Notruf. Als sie einige verletzte Tarkaleaner an Bord nehmen, wird Dr. Phlox angegriffen und mit Nano-Sonden infiziert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Vaughn Armstrong (Admiral Forrest) Jim Fitzpatrick (Cmdr. Williams) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) John Short (Drake) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Michael Sussman, Phyllis Strong Kamera: Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 215 Min. 21

Thriller

ProSieben 22:25 bis 00:40

Seit 130 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 80 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 55 Min.