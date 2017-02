Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Sarina USA 1998 Stereo 16:9 Merken Weil Dr. Bashir (Alexander Siddig) sie schon einmal behandelt hat, wendet sich das "Jack-Pack", eine Gruppe genetisch aufgewerteter Menschen, hilfesuchend an ihn. Sarina (Faith Salie) reagiert nicht mehr auf ihre Umwelt, spricht nicht und zeigt keine Mimik. Bashir untersucht Sarina und findet heraus, dass bei ihr die genetische Optimierung zu weit getrieben wurde. Sie verarbeitet Informationen so schnell, dass ihr Cortex nicht mehr hinterher kommt. Während Bashir Sarina hilft, kommt er ihr näher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Michael Keenan (Patrick) Tim Ransom (Jack) Hilary Shepard-Turner (Lauren) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jonathan West Drehbuch: René Echevarria Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

