Zee.One 00:30 bis 02:35 Actionfilm No Problem IND 2010 20 40 60 80 100 Merken Schon als Kinder sind die beiden Kleinkriminellen Raj und Yash stets haarscharf dem langen Arm des Gesetzes entkommen. Nun hat Raj die Nase voll vom Diebesleben. Doch Yash hat andere Pläne: Er raubt eine Bank aus und setzt sich gemeinsam mit Raj und der Beute nach Südafrika ab. Der Bankbesitzer Zandulal hingegen steht sofort unter dem Verdacht, Versicherungsbetrug begangen zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen, macht sich Zandulal auf die Suche nach den wahren Tätern und folgt dem Duo nach Durban. Dort angekommen, setzt er den unfähigen Polizeiinspektor Arjun Singh auf die beiden an. Doch der hat seine eigenen Probleme und keinen Kopf für den neuen Fall: Daheim hängt der Haussegen schief, weil ihm seine neurotische Frau Kajal den letzten Nerv raubt. Ausgerechnet in deren schöne Schwester Sanjana verliebt sich Raj unsterblich. Ihr zuliebe will er Zandulal eine Entschädigung zahlen und endlich sesshaft werden. Der Zufall will es, dass ihm und Yash millionenschweres Diebesgut in der Form lupenreiner Diamanten in die Hände fällt. Doch die Beute gehört dem berüchtigten Gangsterboss Marcos, den Arjun Singh gerade dingfest gemacht hat. Auch Marcos Handlanger sind nun hinter den Juwelen her, und mit diesen schweren Jungs ist wahrlich nicht zu spaßen... Eine Traumbesetzung von Superstar Anil Kapoor, der den Film koproduzierte, über Sanjay Dutt und Sunil Shetty bis hin zu Bollywood-Liebling Sushmita Sen spielt sich gutgelaunt durch diesen turbulenten Gaunerspaß von Komödienmeister Anees Bazmee, der bereits für die Akshay Kumar-Blockbuster "Singh is Kinng" und "Welcome" verantwortlich zeichnete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Senior Inspector Arjun Singh) Kangana Ranaut (Sanjana) Sanjay Dutt (Yash Ambani) Sunil Shetty (Marcos) Paresh Rawal (Zandulal) Akshaye Khanna (Raj Ambani) Sushmita Sen (Kajal) Originaltitel: No Problem Regie: Anees Bazmee Drehbuch: Anees Bazmee Kamera: Bobby Singh Musik: Pritam Chakraborty Altersempfehlung: ab 12