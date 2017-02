Zee.One 22:30 bis 00:30 Actionfilm Welcome Back IND 2015 Nach einer Vorlage von Anees Bazmee, Rajeev Kaul 20 40 60 80 100 Merken Zee.One präsentiert die Fortsetzung des hochkarätig besetzten Comedy-Knallers "Welcome" aus dem Jahr 2007. Die Bollywood-Superstars Anil Kapoor, Nana Patena und John Abraham sind wieder dabei, wenn es heißt: Wer darf die bezaubernde Ranjana heiraten? Mit 16 Millionen Dollar Budget eine der teuersten Bollywood-Produktionen aus dem Jahr 2015, ist Welcome Back hauptsächlich in Dubai entstanden. Im ersten Teil wollte der Kleinkriminelle Uday seine liebenswerte, schöne und junge Schwester Ranjana an einen würdigen Mann verheiraten. Gleichzeitig plante auch der konservative und reiche Dr. Ghungroo, seinen Neffen Rajiv unter die Haube zu bringen. Dies stellte sich jedoch als schwierig heraus, da Dr. Gunghroo sich nur einer Schwiegerfamilie puren Blutes zufriedengeben wollte. Zufällig hatte Rajif Ranjana aus einem brennenden Gebäude gerettet, und die beiden verliebten sich schnell. Weil Uday so tat, als wäre seine Familie reich und angesehen, erlaubte Dr. Ghungroo die Vermählung von Rajif und Ranjana. Leider flog alles auf, sodass das junge Paar Hals über Kopf nach Südafrika fliehen muss. Nun ist Uday von seiner Schwester getrennt, doch es gelingt ihm wenigstens, einen ehrlichen Beruf zu ergattern. Er und sein Freund Majnu Bhai gründen ein Unternehmen, und lernen im Zuge dessen das laszive Freundinnen-Paar Poonam und Babita kennen. Die beiden geben sich als Partygirls aus, sind tatsächlich jedoch hinter dem frisch verdienten Geld der beiden jungen Männer her. Babita versteht es, beide Männer in sie verliebt zu machen, und lässt sich teuer beschenken. Als dann auch noch Ranjana ohne Rajif aus Südafrika zurückkehrt, und schnellstens ein neuer Ehemann für sie gefunden werden muss, ist das Chaos perfekt. Auch Dr. Ghungroo kehrt mit überraschenden Nacheichten zurück, und hat einen Jungen dabei, der Rajif erstaunlich ähnlichsieht -es ist Akay, der verlorene Sohn des Doktors. Das Verwirrspiel gipfelt in einer irrsinnigen und urkomischen Jagd durch die Wüste, in der keiner mehr so wichtig weiß, auf wessen Seite er steht - bis Ranjana endlich das Wort ergreift. Genießen Sie dieses Fest für die ganze Familie, das Ihre Lachmuskeln vollends beanspruchen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Sagar 'Majnu' Pandey) Nana Patekar (Uday Shankar Shetty) Dimple Kapadia (Poonam / Maharani of nabazgadh) John Abraham (Ajju Bhai / Ajay) Shruti Haasan (Ranjana Shetty) Shiney Ahuja (Honey) Paresh Rawal (Dr. Ghunghroo) Originaltitel: Welcome Back Regie: Anees Bazmee Drehbuch: Rajeev Kaul, Anees Bazmee, Rajan Aggarwal, Praful Parekh, Raaj Shaandilyaa Musik: Adesh Shrivastava

