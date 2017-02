Zee.One 20:15 bis 22:30 Komödie Welcome IND 2007 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seines Vaters sieht Uday es als seine Aufgabe an, einen guten Mann für seine liebenswürdige Halbschwester Sanjana zu finden. Dummerweise ist Uday ein bekannter Mafia-Boss, und es findet sich niemand, der in eine Kriminellenfamilie hineinheiraten will. Durch eine List gelingt es Uday, den jungen Rajiv für Sanjana zu interessieren. Doch als Rajivs Onkel herausfindet, wer Uday in Wirklichkeit ist, flieht er mit seinem Neffen nach Südafrika. Zufällig trifft Rajiv dort auf Sanjana, und die beiden verlieben sich ineinander. Zähneknirschend willigt nun auch Rajivs Onkel in die Verbindung ein. Im Gegenzug soll Uday sein Kriminellenleben aufgeben. Um das zu erreichen, vermitteln Sanjana und Rajiv dem filmbegeisterten Uday eine Rolle in einem Bollywood-Streifen. Dass Uday allerdings sein eigentliches Geschäft plötzlich links liegen lässt, gefällt einigen schweren Jungs gar nicht. Plötzlich haben Rajiv und Sanjana ziemlichen Ärger am Hals. Bollywoods Traumpaar Katrina Kaif und Akshay Kumar verhalf dieser turbulenten Krimikomödie zu einem fulminanten Erfolg an den Kinokassen und machte "Welcome" zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Rajiv Saini) Nana Patekar (Uday Shankar Shetty) Anil Kapoor (Sagar 'Majnu' Pandey) Mallika Sherawat (Ishika / Isha) Katrina Kaif (Sanjana S. Shetty) Feroz Khan (Ranvir 'RDX' Dhanraj Xaja) Paresh Rawal (Dr. Ghunghroo) Gäste: Gäste: Suneil Shetty Originaltitel: Welcome Regie: Anees Bazmee Drehbuch: Anees Bazmee Kamera: Sanjay F. Gupta Musik: Anand Raj Anand Altersempfehlung: ab 12

