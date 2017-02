National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror-Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Somalische Piraten GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 2009 beschließen Debbie Callitz und Bruno Pelizarri, ihren großen Traum zu verwirklichen und mit einer Yacht von Südafrika bis nach Indien zu segeln. Allerdings entwickelt sich der Trip bald in einen einzigen Albtraum. Nachdem Unbekannte von ihrem Boot wichtiges GPS-Equipment gestohlen haben, sitzt das Pärchen fest. Die beiden scheinen zunächst Glück im Unglück zu haben, als ein Yachtbesitzer ihnen anbietet, sie mit zurück nach Südafrika zu nehmen. Doch dann geschieht das Unfassbare: Somalische Piraten entern das Schiff und nehmen Debbie und Bruno als Geiseln. Sie fordern 20 Millionen Dollar Lösegeld... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad