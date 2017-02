National Geographic People 21:45 bis 22:35 Dokumentation City Chase: Marrakesch CDN 2008 Stereo 16:9 Merken Die größte Stadtrallye der Welt geht in die zweite Runde. Von den ursprünglich zwölf Teams sind noch zehn übrig geblieben. In der marokkanischen Küstenstadt Essaouira stellen sie sich neuen Herausforderungen, um die Krone des City Chase 2008 zu erringen. Fest steht schon jetzt: Nur ein Team wird am Ende als Sieger da stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: City Chase Marrakech