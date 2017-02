National Geographic People 16:40 bis 17:25 Dokusoap Amische auf Abwegen Zwischen zwei Welten USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nicht jeder ist für das Leben in der Gemeinschaft der Amischen gemacht. Da ist zum Beispiel Jonas aus Granton im US-Bundesstaat Wisconsin. Er verlässt die Gemeinde, und trotzdem: Jonas zieht es zurück zu seinen Wurzeln. Doch die Heimkehr zu seiner Familie ist gar nicht so einfach. Die 16-jährige Michaela aus einem Vorort von St. Louis will den umgekehrten Weg gehen: Sie ist fasziniert von der Ernsthaftigkeit der Amish People und wünscht sich nichts sehnlicher, als Gemeindemitglied zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amish: Out of Order

