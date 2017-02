National Geographic People 13:35 bis 14:00 Dokumentation Hotel Shelbourne IRL 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im legendären Dubliner Fünf-Sterne-Hotel "Shelbourne" steigt das erste Austernfestival des Hauses. Geschäftsführer Gary stellt mit viel Herzblut ein Tasting-Menü zusammen, das die exquisiten Gaumenkitzler in den verschiedensten Varianten präsentiert. Außerdem ist die irische Rugby-Mannschaft zu Gast. Das letzte Spiel vor dem Weltcup und gleichzeitig das letzte Heimspiel von Kapitän Paul O'Connell stehen an. Die Hotelbelegschaft bereitet dem Sportstar einen höchst emotionalen Abschied. Eine US-Amerikanerin residiert derweil in der Prinzessin-Grace-Suite und zahlt für sechs Nächte satte 20.000 Euro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shelbourne