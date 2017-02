National Geographic People 09:45 bis 10:30 Dokusoap Amische auf Abwegen Eine Ex-Amische Weihnacht USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Weihnachten ist eine bittersüße Zeit für Ex-Amische. Viele werden von ihren Familien gemieden und fühlen sich ohne Solidargemeinschaft hin- und hergerissen. Jonas z. B. vermisst seine Familie und würde gern mit ihnen feiern. Als seine Brüder ihm einen Besuch abstatten, muss er sich erneut zwischen zwei Leben entscheiden. Michaela hingegen sucht einen Weg, ihrer Mutter beizubringen, dass sie zu den Amischen konvertiert. Derweil hat Mose alle Mühe, die Ex-Amische-Gemeinschaft zusammenzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amish: Out of Order Altersempfehlung: ab 12

