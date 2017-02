National Geographic People 07:30 bis 08:15 Dokumentation Eat: The Story of Food Alles Gute aus dem Meer USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Hoher Proteingehalt und die lebensnotwendigen mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren in Fisch und Meeresfrüchten bewahrten die Menschheit einst vor dem Aussterben. Später bildeten sie die ernährungsphysiologische Grundlage für siegreiche Kriege und kulturelle Errungenschaften. Bis heute. "Eat: The Story of Food" untersucht die unterschiedlichen Kulturen und Möglichkeiten, sich aus dem Meer zu ernähren. Gezeigt werden spannende neue Trends: Dazu gehören u. a. Muscheln, Austern und Seetang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eat: The Story of Food

