Reisefieber Neukaledonien

Mitten in der Südsee, aus europäischer Sicht am anderen Ende der Welt, liegt ein Stück Frankreich: Neukaledonien. Hier gibt es echte französische Lebensart, aber auch die authentische Kultur der Melanesier. Luxuriöse Hotelanlagen gehören ebenfalls zum Bild der Inselgruppe wie eine ursprüngliche Wildnis, umgeben vom schier unendlichen Pazifik. "Reisefieber" taucht hinab zu den Korallenriffen vor den Küsten und gewährt überraschende Einblicke in die Köstlichkeiten der lokalen Gastronomie.