13th Street 02:45 bis 03:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Pfeil der Zeit USA 2009 Stereo 16:9 Merken In einem früheren Fall ist es Don (Rob Morrow) gelungen den Verbrecher Buck Winters (David Gallagher) zu überführen. Seitdem sitzt Buck seine Strafe im Gefängnis ab. Allerdings war Don gezwungen, bei der Festnahme Bucks Geliebte zu erschießen, weswegen ihm Buck Rache geschworen hat. Jetzt ist er auf der Flucht und will seine Drohung wahr machen. Charlie (David Krumholtz) versucht mit Hilfe seiner mathematischen Berechnungen dem Verbrecher auf die Spur zu kommen. Doch bevor er eine Lösung findet, kommt es zum Showdown zwischen dem Häftling und seinen Bruder Don. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Sophina Brown (Nikki Betancourt) Originaltitel: Numb3rs Regie: Ken Sanzel Drehbuch: Ken Sanzel Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser