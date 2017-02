13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Criminal Minds Der böse Zwilling USA 2010 Stereo 16:9 Merken An zwei aufeinander folgenden Tagen werden an der Iowa/Nebraska-Staatsgrenze zwei vierköpfige Familien ermordet. Kinder, Väter und Mütter sterben dabei auf unterschiedliche Art. Unklar ist, warum sie den Killer in ihr Haus gelassen haben. Die BAU versucht den Täter zu stoppen, bevor er eine weitere Familie auslöscht - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Mare Winningham (Nancy Riverton) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Andy Wolk Drehbuch: Alicia Kirk Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16