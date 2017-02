13th Street 13:10 bis 13:55 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Besser spät als nie USA 2015 Stereo 16:9 Merken Für Pride (Scott Bakula) und LaSalle (Lucas Black) ist ihr aktueller Fall eine Reise in die Vergangenheit. Bei ihrer ersten Zusammenarbeit jagten sie einen Mörder. Doch dann kam der Hurrikan Katrina und spülte sämtliche Spuren fort. Es blieb nur der Hinweis auf ein ganz spezielles Tattoo, dessen Beschreibung auch im jetzigen Fall auftaucht, bei dem drei Menschen erschossen wurden. LaSalle vermutet sofort eine Verbindung zu dem damaligen Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Mary Lou Belli Drehbuch: Gary Glasberg, Sam Humphrey Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12