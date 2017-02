Spiegel TV Wissen 07:00 bis 07:55 Dokumentation Der heißeste Ort der Erde Der Vulkan Dabbahu GB 2009 Merken Dougal, Richard und Sue begeben sich auf die dreitägige Reise zum Vulkan Dabbahu, um das aktuellste geologische Phänomen unserer Zeit zu bestaunen: Die Erdkruste bricht auseinander, was ständige Vulkanausbrüche zur Folge hat. Erst vor wenigen Jahren ist durch mehrere Erdbeben diese gigantische Erdspalte entstanden, die nun erstmals von einem Team erkundet wird, um neue Lebensformen zu erforschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Steve Leonard, Kate Humble, Professor Dougal Jerram, Dr Mukul Agarwal, Richard Wiese Originaltitel: The Hottest Place on Earth

