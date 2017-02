Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Das Wunder von Merching D 2012 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Früher lebten die Merchinger vom Fremdenverkehr, doch der ist seit Jahren zum Erliegen gekommen. Mit der bevorstehenden Eingemeindung droht den leidgeprüften Bewohnern des idyllischen Provinzdorfs nun auch noch der schmerzliche Verlust ihrer Unabhängigkeit. In der Stunde größter Not verbreitet sich das Gerücht, die Marienstatue der hiesigen Feldkapelle vergieße Tränen. Das wie bestellte Wunder von Merching ruft Skeptiker auf den Plan, doch eine kirchliche Überprüfung bestätigt die Echtheit der übernatürlichen Erscheinung. Über Nacht wird der verträumte Ort zum Pilgereldorado - von Eingemeindung ist keine Rede mehr. Die Merchinger frohlocken, allein die tüchtige Bäuerin Kathi fühlt sich zunehmend unwohl in ihrer Haut, weiß sie doch besser als alle anderen um den irdischen Ursprung des göttlichen Zeichens. - In dieser vergnüglichen Komödie erlebt Jule Ronstedt als trickreiche Bäuerin ihr blaues Wunder. Der liebenswürdige Heimatfilm über Unerklärliches zwischen Himmel und Erde ist glänzend besetzt mit Fred Stillkrauth, Klaus Steinbacher, Michael A. Grimm, Stephan Zinner, Robert Giggenbach, Torben Liebrecht und Erni Mangold. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jule Ronstedt (Kathi Fenzl) Fred Stillkrauth (Quirin Fenzl) Klaus Steinbacher (Leonard Fenzl) Michael A. Grimm (Willi Schubert) Stephan Zinner (Fritz Krontaler) Torben Liebrecht (Hannes Wenisch) Robert Giggenbach (Pfarrer Sonnholzer) Originaltitel: Das Wunder von Merching Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Dominique Lorenz Kamera: Christof Oefelein Musik: Martin Unterberger Altersempfehlung: ab 12