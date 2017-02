NDR 00:00 bis 00:45 Familienserie Liebling Kreuzberg Lieblings neues Glück D 1997 Stereo Wieder da Live TV Merken Liebling Kreuzberg: Der Name ist und bleibt Programm. Auch wenn sich so manches verändert hat, Rechtsanwalt Liebling ist ganz der Alte geblieben. Zu alt, wie er manchmal, nicht ganz ohne Koketterie, anmerkt. Aber außer ihm merkt das eh keiner. Weder Paula und Senta, die jede auf ihre Art auch das neue Büro fest im Griff haben, noch Pelzer, der junge Kompagnon in der Praxis. Und schon gar nicht Lola, Lieblings große Liebe. Lola ist klug, schön und schlagfertig, aber leider verheiratet. Eine Tatsache, die Liebling traurig stimmt, ebenso wie sein Fall. Imke, die 14-jährige Tochter der Familie Bleihaus, soll einen Dachstuhlbrand im Haus ihrer Eltern verursacht haben. Liebling übernimmt das Mandat, stößt aber schnell auf Widersprüche in Imkes Schilderungen. Wenigstens gelingt es ihm, den Termin mit Frau Klopfer auf seinen Juniorpartner Pelzer abzuwälzen. Soll der sich doch mit der Dame herumärgern, die behauptet, mit der ständigen Lieferung nie bestellter Waren allmählich in Ruin oder Wahnsinn getrieben zu werden. Ein ziemlich aussichtsloser Fall, zumal Frau Klopfer keine Anklage erheben lassen will: Der Auftraggeber des Konsumterrors ist nämlich ihr Bruder. Zu nachhaltigem juristischem Erfolg verhilft erst Richter Storch: Der junge Mann scheint völlig überfordert, und Liebling ist es ein Genuss, ihm die Anfänge der juristischen Kunst zu erläutern und nebenbei ein paar schöne Vergleiche auszuhandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Rechtsanwalt Robert Liebling) Stefan Reck (Bruno Pelzer) Corinna Genest (Paula, Anwaltsgehilfin) Anja Franke (Senta, Anwaltsgehilfin) Angelika Milster (Frau Klopfer) Monika Woytowicz (Lola Kornhaus) Henry Arnold (Richter Storch) Originaltitel: Liebling Kreuzberg Regie: Vera Loebner Drehbuch: Jurek Becker Kamera: Peter Krause Musik: Klaus Doldinger