NDR 23:15 bis 00:00 Familienserie Liebling Kreuzberg Der neue Mann D 1986 Stereo 16:9 Wieder da Merken Robert Liebling ist Rechtsanwalt in Kreuzberg. Er trägt einen Dreitagebart, einen Schlapphut, fährt leidenschaftlich gern Motorrad durch die Berliner Innenstadt, liebt Zigarren, einen guten Cognac und täglich Unmengen von Götterspeise. Liebling ist, wie er selbst von sich sagt, nicht unbedingt fleißig und bearbeitet Fälle nur dann, wenn sie ihn wirklich interessieren. Zwar kümmert er sich um seine einträglichen Notariatsgeschäfte allein, für die Strafsachen aber engagiert er den jungen Anwalt Giselmund Arnold aus Stuttgart. Der kommt mit dem legeren Arbeitsstil seines neuen Arbeitgebers nur schwer klar. Gleich in seinem ersten Fall muss Arnold eine harte Feuertaufe im Kreuzberger Kiez bestehen. Die Polizei hat im Zimmer des 16-jährigen Mike ein ganzes Warenlager an Diebesgut entdeckt. Mike ergreift die Flucht und der jugendlich-sportliche Sozius Arnold setzt ihm nach. Dabei wird er von Mikes Kumpeln attackiert und bedroht. Ein nicht ganz leichter Einstiegsfall in Berlin für den jungen Anwalt aus der Provinz. Mit "Liebling Kreuzberg" schrieb der bekannte Schriftsteller, Drehbuchautor und DDR-Dissident Jurek Becker ("Jakob der Lügner" und andere) in den 1980er-Jahren seine erste Fernsehserie. Er selbst lebte seit seinem Weggang aus der DDR lange in diesem Westberliner Bezirk. Jurek Becker ist 1997 in Schleswig-Holstein verstorben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Rechtsanwalt Robert Liebling) Michael Kausch (Rechtsanwalt Arnold) Corinna Genest (Paula Fink, Anwaltsgehilfin) Anja Franke (Senta Kurzweg, Anwaltsgehilfin) Roswitha Schreiner (Sarah Liebling) Claudia Amm (Anna) Almut Eggert (Dodo) Originaltitel: Liebling Kreuzberg Regie: Heinz Schirk Drehbuch: Jurek Becker Kamera: Michael Epp Musik: Hans-Martin Majewski