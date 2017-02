Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges radioSpitzen Kabarett und Comedy radioSpitzen live vor Ort in Landsberg am Lech (2) Merken Das Allgäuer Multitalent - Mit "Faszination Allgäu" fing seine bizarre Beobachtungsreise an, auf der er das Wesen des Allgäuers ergründet und Einblicke ins aufregende Leben jung-dynamischer Banker gewährte. Eine Reise, die den Kabarettisten, Schauspieler und Filmemacher Maxi Schafroth in "Faszination Bayern" aber auch immer wieder in seine zweite Heimat, nach München, führt. Im radioSpitzen-Gastspiel spielte das Allgäuer Multitalent Auszüge aus beiden Programmen, begleitet von Gitarrist Markus Schalk und führte auch als Gastgeber durch den Abend. "Einwandfrei!" - Man kennt diese Typen, die vom hundertsten ins tausendste kommen, sich mit Halbwahrheiten ihre eigene Weltsicht zusammenzimmern. Im wahren Leben trifft man sie gelegentlich an Wirtshaustischen oder in der Nachbarschaft. Rolf Millers Bühnen-Alter ego ist solch ein Antiheld, der in zusammengestammelten Halbsätzen Gott und die Welt erklärt. Das ist, um es mit einem Lieblingswort dieser Figur zu umschreiben "einwandfrei". Ein Bühnenderwisch - Philipp Scharrenberg, Stand-Up-Poet und Slam-Kabarettist ist ein manisch-kreativer Bühnenderwisch, der mit ungeheurem Sprach- und Wortwitz zu Werke geht. 2009 wurde er allein und im Trio "PauL - Poes ie aus Leidenschaft" (mit Bumillo und Heiner Lange) deutschsprachiger Poetry Slam Champion und Ende 2016 holte er sich den Titel ein zweites Mal. Der virtuose Reimwerker passt in keine Schublade. Ein Grenzgänger irgendwo zwischen Kabarett, Poetry Slam und Wortsport. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maxi Schafroth, Rolf Miller, Philipp Scharrenberg