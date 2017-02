Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin Osteuropa und die demokratischen Werte: Gespräch mit Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski / Ab vom Schuss: Gespräch mit Autorin Andrea Diener über Erlebnisse in der internationalen Provinz / orange am Zeitungskiosk: Malta nach dem EU-Gipfel / Der deutsche Trump-Fan: Wer ist das und wie tickt er? / Zametzers Zweitstimme / Lou Astors Frage der Woche: Spielen Sie gerne? / Karriere ohne Abi: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist kein Einzelfall / Lebensart: Hausbars wieder im Kommen / Bibbern beim Beten: verschiedene Ansätze, um Gläubige nicht allzu sehr in kalten Kirchen zittern zu lassen / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen Merken Osteuropa und die demokratischen Werte: Gespräch mit Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski / Ab vom Schuss: Gespräch mit Autorin Andrea Diener über Erlebnisse in der internationalen Provinz / orange am Zeitungskiosk: Malta nach dem EU-Gipfel / Der deutsche Trump-Fan: Wer ist das und wie tickt er? / Zametzers Zweitstimme / Lou Astors Frage der Woche: Spielen Sie gerne? / Karriere ohne Abi: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist kein Einzelfall / Lebensart: Hausbars wieder im Kommen / Bibbern beim Beten: verschiedene Ansätze, um Gläubige nicht allzu sehr in kalten Kirchen zittern zu lassen / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen In Google-Kalender eintragen Moderation: Gabi Kautzmann

