ATV 2 02:15 bis 04:20 Krimi Im Vorhof der Hölle USA, GB 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Terry Noonan wuchs im berüchtigten irischen Viertel Hell's Kitchen in New York auf, kehrte jedoch vor längerer Zeit seiner kleinkriminellen Vergangenheit den Rücken. Als er nach Jahren überraschend zurückkommt, zieht er bald wieder mit seinem besten Kumpel Jackie Flannery um die Häuser und beginnt ebenfalls für dessen großen Bruder Frankie zu arbeiten, der im Viertel das Sagen hat. Terry trifft auch die Schwester der beiden, seine Jugendliebe Kathleen wieder. Obwohl Kathleen inzwischen ein bürgerliches Leben führt und das verbrecherische Leben ihrer Brüder verachtet, funkt es bald wieder zwischen Terry und ihr. Was allerdings niemand ahnt: Terry ist in Wahrheit Polizist und wurde undercover in Frankies Gang eingeschleust, um einen Schlag gegen das organisierte Verbrechen vorzubereiten ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Penn (Terry Noonan) Ed Harris (Frankie Flannery) Gary Oldman (Jackie Flannery) Robin Wright (Kathleen Flannery) John Turturro (Nick) John C. Reilly (Stevie) Burgess Meredith (Finn) Originaltitel: State of Grace Regie: Phil Joanou Drehbuch: Dennis McIntyre Kamera: Jordan Cronenweth Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 18