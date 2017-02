ATV 2 15:40 bis 16:40 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Der Abtrünnige CDN, USA 2011 Stereo Merken Dr. Magnus und Henry wollen in eine streng geheime Abnormen-Teststation der Regierung namens SCIU eindringen. Helen traut ihren Augen kaum, als sich dort der Stationsleiter als ihr alter Freund Nikola Tesla erweist. Doch der steckt selbst in Schwierigkeiten: Eine mysteriöse Kreatur, die aus dem Nichts auftaucht, treibt ihr Unwesen und hat bereits erste Todesopfer gefordert. Um das Wesen aufzuspüren, sind Helen und Henry gezwungen mit Nikola zu kooperieren?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Ryan Robbins (Henry Foss) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Jonathon Young (Nikola Tesla) Richard Howland (Galvo) Jenn MacLean-Angus (Dr. Coates) Originaltitel: Sanctuary Regie: Lee Wilson Drehbuch: Alan McCullough Musik: Neil Parfitt Altersempfehlung: ab 16