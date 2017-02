ATV 2 04:45 bis 06:05 Dokusoap Bauer sucht Frau A 2016 Stereo Merken Die Hofwochen gehen in die letzte Phase und zumindest bei einigen Bauern hat es ordentlich gefunkt. Gerald und Sabine verziehen sich ins Heu und Martin ist in seine Judith noch genauso verliebt wie vor 2 Monaten. Bei Georg hat es dahingegen noch nicht gefunkt, aber der 27-jährige wirft die Flinte nicht ins Korn und auch Franz versucht sein Glück noch mal bei einer neuen Dame. Und in der Steiermark begeben sich nicht nur Tina, sondern auch zwei ihrer Alpakadamen auf die Suche nach dem richtigen Hengst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arabella Kiesbauer Originaltitel: Bauer sucht Frau