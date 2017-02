ATV 02:25 bis 03:10 Serien Person of Interest In der Welt des Feindes USA 2016 Stereo Merken 5. Staffel, Folge 1: Aus, vorbei, völliger Shutdown: "Die Maschine" scheint Geschichte - und ihr Schöpfer Finch steht vor den Trümmern seines Lebenswerks. Samaritan, die künstliche Intelligenz von Decima, ist mächtig wie nie und ihr Netzwerk undurchschaubar. Ohne das Wissen der "Maschine" sind Finch und Agent Reese machtlos. Ihre einzige Chance ist der Source Code, den sie kurz vor dem Totalzusammenbruch retten konnten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Amy Acker (Root) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Carrie Preston (Grace Hendricks) Brett Cullen (Nathan Ingram) Ned Eisenberg (Detective Joseph Soriano) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Greg Plageman, Tony Camerino Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12