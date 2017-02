ATV 23:50 bis 00:45 Actionserie Almost Human Simon sagt USA 2014 Stereo Merken Ein Unbekannter überfällt und betäubt scheinbar wahllos einen Mann in seinem Auto. Als das Opfer wieder zu Bewusstsein kommt, wird der schlimmste Albtraum Realität: Mit einem Sprengstoffkragen um den Hals soll er nun eine Bank überfallen. Der Täter lässt dieses perfide Spiel via Internet live übertragen. Mittlerweile sind auch John und Dorian unterwegs zum Tatort doch sie können die Bombenexplosion nicht mehr verhindern. Die beiden Cops versuchen herauszufinden, wer hinter dieser Wahnsinnstat stecken könnte. John ist komplett in die Nachforschungen vertieft und übersieht dabei, dass er zum nächsten Ziel des Killers zu geworden ist. Für Captain Maldonados Team beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Detective John Kennex) Michael Ealy (Dorian) Minka Kelly (Detective Valerie Stahl) Mackenzie Crook (Rudy Lom) Michael Irby (Detective Richard Paul) Lili Taylor (Captain Sandra Maldonado) David Dastmalchian (Simon) Originaltitel: Almost Human Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Alison Schapker Kamera: David Geddes Musik: The Crystal Method