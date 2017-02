ATV 16:15 bis 18:20 Actionfilm 21 Jump Street USA 2012 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Nachwuchs-Polizisten Schmidt und Jenko kennen sich schon seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der Highschool. Da sie es mit den Vorschriften nicht immer genau nehmen, werden sie zu einer geheimen Spezialeinheit namens "21 Jump Street" strafversetzt. Ihr neuer Auftrag: Sie sollen undercover an ihrer alten Schule ermitteln, wo seit einiger Zeit eine gefährliche Droge im Umlauf ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Identitäten der beiden Polizisten getauscht wurden. Der coole Sportler Jenko soll in einem Chemiekurs ermitteln, während der ehemalige Streber Schmidt die Teilnehmer eines Schauspielkurses aushorchen soll. Schon bald müssen Schmidt und Jenko feststellen, dass sich seit ihrer eigenen Schulzeit einiges verändert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Schmidt) Channing Tatum (Jenko) Brie Larson (Molly Tracey) Dave Franco (Eric Molson) Rob Riggle (Mr. Walters) Ice Cube (Captain Dickson) DeRay Davis (Domingo) Originaltitel: 21 Jump Street Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Michael Bacall Kamera: Barry Peterson Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 12